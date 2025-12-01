«Приехал, а тополя не растут»: «Три тополя на Плющихе» назывались иначе, но Лиозновой пришлось выкручиваться

В апреле 1968 года зрители впервые увидели фильм Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе» — пронзительную историю о встрече, которая оставляет след на всю жизнь. За кадром этой картины скрываются любопытные повороты судьбы — от смены названия до неожиданных решений, определивших её успех.

Как называли первый вариант фильма

Изначально фильм должен был называться так же, как и литературный источник — рассказ Александра Борщаговского «Три тополя на Шаболовке». Однако режиссёр сознательно отказалась от этого варианта.

К середине 1960‑х Шаболовка прочно ассоциировалась с телевидением из‑за расположенной там телебашни и телецентра. Лиознова опасалась, что такое название невольно настроит зрителя на «телевизионный» лад, отвлечёт от лирической сути истории. Плющиха же подарила картине нужный образ — тихий, почти интимный уголок Москвы, самое то для пары попутчиков.

Откуда появились тополя?

В Сети можно найти забавные комментарии: «Приехал, а тополя не растут, обманули». И действительно, деревья не были маркером и по сюжету фильма.

В ленте появляется кафе «Три тополя», построенное специально для съёмок. Так литературная метафора обрела материальное воплощение на экране, превратившись в важный смысловой элемент.

Почему Пахмутова отказывалась писать музыку

Судьбоносную роль сыграла песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Нежность». Лиознова признавалась, что именно эта мелодия стала для неё эмоциональным камертоном — она буквально «заболела» ею, ища историю, в которой песня могла бы стать лейтмотивом.

Поначалу Пахмутова отказывалась отдавать композицию, считая сюжет слишком приземлённым. Но, увидев черновые кадры с Олегом Ефремовым в роли таксиста Саши, изменила решение. В картине песня звучит дважды — в исполнении Татьяны Дорониной, напевающей её в такси, и в версии Майи Кристалинской в финальных кадрах.

Скандалы на площадке

Лиознова изначально рассматривала Нонну Мордюкову и Николая Рыбникова, но в итоге выбрала Татьяну Доронину и Олега Ефремова, отчего нередко шла на компромиссы. Актриса категорически отказалась сниматься в сцене с мороженым (по сценарию героиня должна была есть его на вокзале), объяснив это просто: «Я не люблю мороженое».

Фильм вызвал неоднозначную реакцию зрителей. Одни сожалели, что героиня не вышла к ждущему её Саше, другие понимали: для матери двоих детей подобная авантюра могла обернуться крахом. Как написал один зритель Лиозновой, «уж лучше пусть она вспоминает о своей поездке в Москву с нежностью, чем с горечью».

Так, благодаря ряду решений — от смены названия до музыкального сопровождения и актёрского дуэта — небольшая история превратилась в кинолегенду, которая и спустя десятилетия трогает сердца зрителей.

