«Придворные интриги и магия»: в русской версии «Игры престолов» Серсеей станет Пересильд, а главным злодеем – звезда «Майора Грома»

Пока все выглядит более чем оптимистично.

Попыток сделать «свою “Игру престолов”» предостаточно на Западе, но теперь нечто подобное попробуют провернуть и в России. Только если зарубежные проекты в большинстве случаев выглядели лишь жалкой копией вселенной Вестероса, то в «Тайном городе» будет все «свое, родное».

Экранизация культового цикла Вадима Панова выйдет на ТНТ в 2026 году, и, судя по анонсам, россияне наконец-то дождались качественного отечественного фэнтези.

«Придворные интриги, магия, защита чести Дома и борьба за влияние — можно подумать, что речь идет о сюжете “Игры престолов”, но это история о незнакомой стороне Москвы», — нагнетает интриги «Кино-театр», делясь первыми подробностями.

Вместо Вестероса здесь — столица из параллельной реальности, где соседствуют три магических клана: Чудь, Ведь и Навь.

В чём соль?

Обычный студент Артём (Олег Савостюк) случайно получает магический артефакт и оказывается в эпицентре противостояния древних родов. У каждого клана — свои законы, символы и стиль магии.

Дом Ведь заявляет о себе красным квадратом, Навь — жёлтым треугольником, Чудь — синим кругом.

Кто есть кто?

Юлия Пересильд в роли Всеславы (Дом Ведь) напоминает царственную Серсею: та же холодная грация и железная воля.

Диана Пожарская (Эмма из Дома Навь) с её платьем‑футляром и плащом вызывает ассоциации с Мелисандрой — загадочной и вневременной.

«Понятно, что ей не 20, не 19 и даже, наверное, не 30. наверное, ей больше 100. Душа Эммы, мне кажется, постарше большинства героев этой истории», — вы же тоже заметили параллели с Красной жрицей?

Одни из злодеев станет Евгений Чебатков в образе наёмника Лебедя, который умеет не только, собственно, злодействовать, но и искрометно шутит.

Также в касте: Милош Бикович, Игорь Верник, Сергей Шакуров и другие звёзды.

Что по визуалу?

Мраморные залы Дома Ведь с гигантским троном, античные статуи во владениях Навь, бассейны, которые оказались сложнее колонн и барельефов.

Ну а костюмы — ключи к характерам: феи Дома Ведь, например, выглядят как стильные современные девушки, лишь чуть больше верящие в чудо.

Все идет к тому, что «Тайный город» не копирует западные аналоги — он создаёт свою мифологию на фоне узнаваемых московских пейзажей. Создатели сериала попытаются увидеть волшебство в привычном: там, где мы спешим, смотрим в телефон или под ноги.

