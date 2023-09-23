Придумала Пугачева: раскрыто позорное прозвище тяжелобольного Николаева

Игорь Николаев остается в больнице после очередной операции на сердце. Последние два года композитор испытывает серьезные проблемы со здоровьем, и с каждым разом ситуация становится все серьезнее. Среди переживающих за артиста находится и Алла Пугачева, которая всегда близко дружила с мэтром. Хотя именно она дала усатому музыканту обидное прозвище.

Эту историю поведал журналистам портала PROZVEZD приятель артиста Александр Кузьмин. Музыкант рассказал, что Примадонна всегда очень трепетно относилась к Николаеву. В шутку она называла любимого композитора Моцартом. А когда была в веселом настроении, то звала дальневосточной креветкой.

Дело в том, что Игорь Юрьевич родом с Дальнего Востока, с острова Сахалин. А его усы всегда напоминали Пугачевой форму любимых морепродуктов. Поэтому Николаев и получил такую кличку от подруги.