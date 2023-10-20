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Приданого на миллионы рублей: фото со свадьбы невероятно красивой чеченки поразили людей

20 октября 2023 15:15
Приданого на миллионы рублей: фото со свадьбы невероятно красивой чеченки поразили людей

В деньгах явно не нуждается.

Чеченские свадьбы обладают особым колоритом. На просторы Интернета попали кадры с бракосочетания, где невеста поразила всех не только неземной красотой, но и завидным приданым.

Как и подобает традициям, свадебный наряд чеченки отличался скромностью. Девушка надела максимально закрытое платье в пол и не забыла про платок. На память она записала видео, в котором стоит рядом со своим приданным. Подпись к ролику гласит, что его стоимость оценивается в несколько миллионов рублей.

Увиденное поразило людей. Народ впечатлило не только богатство будущей жены, но и то, как серьезно ее родители подошли к подготовке к свадебному торжеству.

Приданого на миллионы рублей: фото со свадьбы невероятно красивой чеченки поразили людей

«Есть же на свете любимые дочери», «Зачем вообще с таким приданым замуж выходить?», «Невеста — красавица необыкновенная. Счастья ей», «Какая красота», «Всем бы так жить», — пишут в Сети.

Фото: Legion-Media, кадры из видео с Дзен-канала «Свадьбы народов»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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