Приданого на миллионы рублей: фото со свадьбы невероятно красивой чеченки поразили людей

Чеченские свадьбы обладают особым колоритом. На просторы Интернета попали кадры с бракосочетания, где невеста поразила всех не только неземной красотой, но и завидным приданым.

Как и подобает традициям, свадебный наряд чеченки отличался скромностью. Девушка надела максимально закрытое платье в пол и не забыла про платок. На память она записала видео, в котором стоит рядом со своим приданным. Подпись к ролику гласит, что его стоимость оценивается в несколько миллионов рублей.

Увиденное поразило людей. Народ впечатлило не только богатство будущей жены, но и то, как серьезно ее родители подошли к подготовке к свадебному торжеству.