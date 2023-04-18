Причины возмущают: почему фильм «Гараж» хотели запретить

Трагикомедия «Гараж» давно считается классикой советского кино. Уже не одно поколение зрителей с интересом наблюдает за картиной Эльдара Рязанова, отмечая ее актуальность и злободневность. Однако изначально легендарный фильм рисковал не оказаться в кинотеатрах.

Так, изначально картина получила разрешение на съемки, но у Рязанова начались проблемы уже после завершения работы. Дело в том, что члены политбюро совсем не оценили «Гараж». По их мнению, в фильме, действие которого происходит в СССР, слишком очевидно показано общество, в котором процветают взятки, блат и привилегии для избранных людей. В Советском Союзе такого не могло быть.

В итоге Рязанову пришлось устраивать пересъемки. Он заменил несколько самых острых выражений, после чего фильм разрешили выпустить в кинотеатрах. Но все равно «Гараж» показывали лишь на периферии, чтобы не привлекать к нему лишнего внимания.