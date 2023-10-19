Причины смерти скрывают: не стало легендарного «усача» из «Каламбура»

Сегодня стало известно о кончине одного из самых ярких комиков девяностых — Сергея Гладкова. Он стал известен как актер и сценарист юмористической передачи «Каламбур», которая выходила в эфир с 1996 года.

Во время участия в шоу артист создал множество ярких образов. Даже те, кто не застал программу, знают очаровательного усатого мужика из «Деревни Дураков», эффектную мисс Бурпл из сериала о бесконечном крушении самолета «Крутое пике», непутевого Дранкеля из «Железного капута». До «Каламбура» Гладков успел поучаствовать в не менее популярном проекте «Маски-шоу».

После завершения шоу артист больше не появлялся ни в кино, ни на сцене. Он занимался музыкальным сопровождением для сериалов и телепередач. Среди его работ «Дружная семейка» и «Приколисты». Вклад Сергея Игоревича в отечественное телевидение был намного больше, чем можно представить.

Смерть актера подтвердило издание Mash, а также его коллеги и близкие. Причины смерти Гладкова пока неизвестны.