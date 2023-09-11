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Причины отсутствия у Баскова спутницы жизни больше не тайна: проблеме уже больше 10 лет

11 сентября 2023 11:30
Причины отсутствия у Баскова спутницы жизни больше не тайна: проблеме уже больше 10 лет

Певец не собирается связывать себя узами брака.

Николай Басков всегда отличался бурной личной жизнью и многочисленными любовными похождениями. Золотой голос России был замечен в отношениях с балериной Анастасией Волочковой, мисс Вселенной Оксаной Федоровой, моделью Викторией Лопыревой, певицей Софьей Кальчевой. Но до свадьбы дело дошло лишь однажды. Знаменитости печального опыта хватило сполна — второй раз идти в ЗАГС Басков не торопится.

Завидный холостяк признается, что ему хватило семейной жизни со Светланой Шпигель, дочерью известного продюсера. Пара была вместе семь лет: разводу супругов не помешало даже рождение сына Бронислава, который давно не виделся с родным отцом.

«Натуральный блондин» рассказал, что наслаждается своей свободой, поэтому никакие жены ему не нужны. В пример звезда приводит Нельсона Манделу, который подал на развод с женой после многолетнего тюремного заключения: через полгода совместной жизни президент ЮАР решил, что одному ему куда лучше.

«Я в браке был, в отношениях состоял, поэтому дайте мне насладиться жизнью. Я избавился от всех 10 лет назад», — разоткровенничался артист в беседе с ведущими радиостанции «Юмор ФМ».

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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