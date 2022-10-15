Причины были: за что критики в СССР ненавидели один из главных шедевров Гайдая

В 70-е годы Леонид Гайдай взялся за экранизацию советского классика Михаила Зощенко. Гайдай и сценарист Владлен Бахнов объединили несколько произведений Зощенко в три новеллы, в которых снялось множество звезд советского кино – Михаил Пуговкин, Наталья Крачковская, Олег Даль, Леонид Куравлев, Савелий Крамаров.

Зрители встретили картину "Не может быть!" прохладно. В 1975 году фильм занял шестое место в прокате, не сумев повторить успех шедевров Гайдая – «Операции Ы» «Кавказской пленницы», «Бриллиантовой руки» и «Ивана Васильевича…».

Ругали ленту и критики. Если одни отмечали искрометный юмор картины, другие обвиняли режиссера в неуважении к первоисточнику и в том, что он использовал произведения Зощенко для создания легкой комедии, игнорируя идея, заложенные в рассказах.