Причину узнал задолго до смерти: что на самом деле сгубило Леонида Куравлева

Леонид Куравлев был таким российским актером, популярность которого не уменьшалась с годами. Ему предлагали новые роли и в сложные для кинематографа 90-е годы, и в новом тысячелетии. Но он перестал сниматься еще в 2009 году, последовательно отвечая отказом на каждый звонок агента или режиссера. К этому привела личная трагедия Куравлева.

Настоящей ценностью в жизни он считал отнюдь не работу, а семью — будущую жену Нину он встретил на катке, когда ему было всего 16 лет. Юный Куравлев влюбился без памяти и пронес это чувство через всю жизнь. С женой они воспитали двоих детей. Но с возрастом Нина Куравлева стала все чаще испытывать проблемы со здоровьем. Пара обошла нескольких врачей, но никто не смог найти причину. Лишь один медик обнаружил у женщины заболевание сердца. Была проведена срочная операция, однако она уже не помогла. Куравлева перенесла несколько инфарктов и в 2012 году скончалась от последствий одного из них.

Все последние годы жизни жены актер не отходил от нее ни на шаг. А с ее потерей будто умер и сам Куравлев. Он попросил, чтобы на памятнике на могиле Нины выбили и его имя, пишет «Экспресс газета ». Леонид стал затворником, не поддерживал общение с друзьями, а в редких интервью мог говорить лишь о том, как скучает по супруге. В 2021 году он прервал и связь с семьей, переехав в пансионат для пожилых людей. А в начале этого года актер скончался от последствий пневмонии, пережив Нину на 10 лет. Его близкие были уверены, что на самом деле Куравлев умер от тоски по жене.