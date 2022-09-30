Причину смерти Елизаветы II озвучили публично: шансов не было

Сердце королевы Великобритании Елизаветы II остановилось в замке Балморал 8 сентября. Это стало огромным потрясением для британцев, горько оплакивающих свою утрату. При этом многие их них задаются вопросом о том, можно ли было спасти монарха.

На днях свидетельство о регистрации смерти королевы было опубликовано в национальной архивной службе Шотландии. В нем публично озвучили причину гибели монарха, которая гласит, что 96-летняя Елизавета ушла из жизни, как и муж, принц Филипп, от старости.

Это означает, что шансов у монаршей особы не было, а догадки британцев о том, что она скончалась из-за выходок Меган Маркл и принца Гарри, неверны. Отметим, ранее в Сети писали, что именно герцогов Сассекских обвиняли в том, что они своими провокационными высказываниями о королевской семье подкосили здоровье Елизаветы.