Причину поймут те, кто жил в СССР: Боярскому и Луппиан пришлось фиктивно развестись

Михаил Боярский и Лариса Луппиан побили своеобразный рекорд. Большинство артистов неоднократно женятся и разводятся, а эта парочка не разлей вода вот уже почти 50 лет. Однако общественность знает о супругах далеко не все.

Оказалось, что и в их семейной жизни нашлось местечко разводу. Вот только причина — это вовсе не чья-то измена. В чем тут дело, поймут только те, кому довелось пожить в Советском Союзе.

В 1985 году, когда возлюбленные уже обзавелись двумя детьми, они официально расторгли свой брак. Причиной стал квартирный вопрос. Екатерина Михайловна, мама советского д’Артаньяна, сильно заболела. Поэтому актер обменял ее жилплощадь и прописался у родительницы. Но это вовсе не значит, что он оставил любимую женщину.

Знаменитости продолжили сожительствовать. А в 2009 году Боярский вновь предложил избраннице поставить штамп в паспорте. И, конечно же, она ответила заветное «да».