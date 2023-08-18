Причина жуткая: звезда «Моей прекрасной няни» неспроста заболела раком

В течение многих лет Фрэн Дрешер, известная по американской версии сериала «Моя прекрасная няня», боролась с онкологией. Артистке в итоге удалось справиться с болезнью, а не так давно она осознала, что стало причиной образования рака.

Как призналась актриса в интервью изданию InStyle, несколько лет назад она подверглась изнасилованию. В течение многих лет Дрешер не признавалась даже себе, что пережила это, и старалась скрыть боль внутри, а в 2000 году врачи диагностировали у нее страшный недуг.

«Боль попадает точно в нужное место в теле. И я не обращала внимания на свои уязвимые места, моя боль от изнасилования застряла в моей матке», — рассказала звезда.

В итоге она перестала скрывать эту часть жизни, что помогло ей победить болезнь. И Дрешер уверена: именно так должны поступать все, чтобы избежать подобных диагнозов.