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Причина жуткая: вот почему царевну Несмеяну никто не мог развеселить

16 ноября 2023 20:00
Причина жуткая: вот почему царевну Несмеяну никто не мог развеселить

Знакомые всем сказания далеко не так просты, как может показаться.

Царевна Несмеяна считается одной из главных героинь российского фольклора. Персонаж, появляющийся во многих сказках, известен своим смурным характером, но мало кто из читателей догадывался, почему именно царевну так сложно развеселить.

Как оказалось, героиня никогда не улыбается далеко не из-за своего характера. На самом деле сказка основана на древних сказаниях, связанных с языческими божествами. Согласно одному из них, крестьяне во время посевной должны смеяться, чтобы год был удачным. Высаживая семена, они веселились и развлекались, чтобы в конце сезона собрать хороший урожай. А если это не помогало, то причина была одна — среди рабочих была богиня, которую невозможно было рассмешить.

И именно Несмеяна стала воплощением этого божества в сказках. На самом деле герои сказаний не пытались жениться на ней. Они мечтали лишь о хороших урожаях, поэтому и приходили на встречу с царевной.

Фото: Кадр из фильма «Юность Петра» (1980)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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