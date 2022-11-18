Причина заставит вздрогнуть: почему Михалков открестился от Марка Захарова

Марку Захарову удалось превратить довольно мрачную повесть Алексея Толстого «Граф Калиостро» в популярную комедию «Формула любви», премьера которой состоялась в 1984 году. В этой картине мог засветиться известный актер и режиссер Никита Михалков, но этого так и не случилось.

Именно его Марк Анатольевич видел в роли Графа Калиостро, вот только артист отказался от данного амплуа. У такого решения было две причины. Первая — вполне себе приземленная.

Михалков был занят на съемочной площадке фильма Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Актер боялся, что не справится с работой сразу в двух проектах. Но была и другая причина отказа, которая заставит вздрогнуть любого.

Михалков не пожелал играть Калиостро, поскольку вспомнил историю о том, как еще в начале 30-х повесть хотели экранизировать в США. Сделать это не удалось, поскольку актер, выбранный для главной роли, скончался в ДТП. Никита Сергеевич побоялся, что может повторить его участь, поэтому и открестился от Захарова.