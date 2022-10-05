Причина вызовет оторопь: за что известный режиссер ополчился на Андрея Миронова

Свою первую роль Андрей Миронов получил в картине 1960 года «А если это любовь?». Но оказалось, что его дебют мог состояться на 8 лет раньше. Однако на юного актера ополчился известный режиссер.

В 1952 году 11-летний Андрей был отобран для участия в массовке фильма «Садко». На съемочной площадке он должен был надеть сценический костюм — рубаху из дерюги — на голое тело. Однако Миронов по неизвестным причинам засомневался в таком решении постановщика и оставил под нарядом собственную легкую рубашку. До сих пор неизвестно, что побудило его на подобный поступок — чувство брезгливости или нежелание подчиняться указам режиссера. Но постановщик Александр Птушко рассердился на самовольность Андрея и выгнал его с площадки. Теперь в Сети фанаты Миронова продолжают гадать, чем объяснялось его поведение.