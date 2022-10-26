Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе

Анна Заворотнюк намекнула подписчикам в соцсетях на тайную свадьбу. Ее давние фолловеры помнили, что пока девушка училась и жила в США, она встречалась с бойфрендом. Избранник даже был готов к тому, чтобы узаконить их отношения, но бракосочетание пришлось отложить. В 2019 году у Анастасии Заворотнюк было диагностировано онкологическое заболевание. Анна вернулась из Америки, чтобы поддерживать мать и помогать ей в борьбе с раком. Вскоре к девушке в Москву прилетел и ее возлюбленный.

На днях подписчики поинтересовались, планирует ли Анна менять фамилию при замужестве. На такой вопрос она дала неоднозначный ответ.

«А может, я уже вышла», — кокетливо заявила Заворотнюк, запустив слухи о тайной свадьбе.

Теперь фолловеры гадают, почему Анна не рассказала о торжестве и не стала устраивать пышную церемонию. Комментаторы считают, что девушка могла постесняться привлекать к семье дополнительное внимание на фоне онкобольной матери и отложила праздник, ограничившись скромной росписью в ЗАГСе.