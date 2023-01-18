Причина смерти Зайцева из «Трактира на Пятницкой» напугает: может случиться с каждым

Игорь Васильев был трудолюбивым и интеллигентным актером, но на экранах зачастую изображал отрицательных персонажей. Его любовь к перевоплощению пришла из детства, когда он много времени проводил в отцовской библиотеке. Вчитываясь в сюжеты разных книг, он узнавал огромное множество удивительных персонажей и в конце концов получил возможность воплощать их на экране.

Одной из его самых талантливых работ является образ следователя Зайцева в экранизации повести Николая Леонова «Трактир на Пятницкой». В этой роли артист предстал перед зрителями в образе строго и требовательного мужчины.

Успех Васильева в кино и популярность в театральных кругах были обусловлены тем, что он полностью отдавался работе. Каждый его персонаж был детально продуманным, и зрителям хотелось верить в его реальность. Но плата за такую преданность профессии стала слишком высокой. Организм актера устал от постоянных переработок, и в возрасте 69 лет сердце мужчины остановилось.