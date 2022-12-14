Причина рака, сгубившего звезду «Бедной Насти», заставит вас бояться стоматологов

В этом году 50-летний актер Серей Карякин скоропостижно скончался. Зрители могут помнить его по ролям в знаковых сериалах — например, в «Бедной Насте» он сыграл актера из придворного театра барона Корфа. Одной из его последних работ стало участие в съемках фильма «Иван Денисович» режиссера Глеба Панфилова. Сергей продолжал сниматься, несмотря на страшные боли: несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием.

Карякин поначалу даже не подозревал о своей болезни. По данным СМИ, после рядового похода к стоматологу у него на языке образовалась язва — пломба, которую врач недостаточно хорошо подпилил, то и дело резала и оставляла рану. Актер только махнул рукой, решив, что она сточится сама собой. Но ранка все не проходила. Когда он уже обратился к врачам, драгоценное время было упущено — у него обнаружили четвертую стадию рака языка. Мужчина прошел все виды терапии и готовился к операции, которая постоянно откладывалась из-за пандемии. Дожить до нее он так и не успел.