Причина потрясла всю страну: как оборвалась жизнь любимой девочки СССР

В 1975 году Татьяна Проценко проснулась знаменитой на всю страну. 7-летняя очаровательная девочка с огромными глазами закрепила за собой образ нежной Мальвины, снявшись в сказке «Приключения Буратино». В кино она попала случайно: хоть ее отец и работал в этой сфере чиновником, маленькую Таню заметил помощник режиссера в поезде и пригласил на пробы. После выхода фильма на Проценко обрушилась всесоюзная популярность — она стала любимой девочкой СССР.

Но закрепиться в кино у юной актрисы не вышло. Она должна была играть Красную Шапочку в другой сказке, но после неудачного падения с велосипеда ей были противопоказаны любые физнагрузки. Спустя несколько лет Татьяна начала ходить на пробы, но всегда получала отказы. А предложение сыграть отрицательную героиню в «Чучеле» у Ролана Быкова она отвергла сама, так и оставшись актрисой одной роли.

Проценко работала редактором на телестудии, затем стала дизайнером. Привлекательная блондинка дважды была замужем и воспитала сына и дочку. В 2018 году в семье Татьяны произошел страшный удар: у нее обнаружили рак с метастазами. Три года женщина боролась, то добиваясь улучшений, то проигрывая болезни. В мае 2021 года состояние Проценко осложнил коронавирус. Через несколько дней 53-летняя Мальвина скончалась — ее внезапная смерть потрясла всю страну.