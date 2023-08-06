Причина неожиданная: Елизавета II наотрез отказывалась уезжать из России

За весь долгий период своего правления Елизавета II побывала в России лишь однажды. Ее первый и последний визит состоялся в начале 90-х.

В Москву королева Великобритании прибыла вместе с супругом принцем Филиппом. В столице их встретили и приняли по высшему разряду. А когда визит Елизаветы II был окончен, она отказалась уезжать домой. Однако причина крылась не в ее внезапном решении остаться в России, а в пресловутых традициях.

Дело в том, что согласно королевскому протоколу правящий монарх Британии должен покидать чужую страну лишь на морском судне.

При условии, что в этом государстве есть порт. Так королеве пришлось сначала лететь из Москвы в Санкт-Петербург, а уже оттуда пересаживаться на яхту, которая и доставила ее на родину. На этом и завершился единственный за всю историю визит Елизаветы II в Россию.

Монаршая особа не посетила РФ во второй раз не по личной прихоти, а снова из-за протокола. Британский правитель может приехать с дипломатической миссией в любую страну лишь раз в жизни, чтобы не показывать свою благосклонность ни к одному из государств.