Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть

Доброе имя Любови Успенской оказалось под угрозой. Правду о знаменитости выдала любимая многими актриса Наталья Лапина, ставшая жертвой обмана со стороны королевы шансона.

Артистка призналась, что изначально хотела отдать написанную ею песню «По полюшку» Ирине Аллегровой, однако в дело вмешалась Успенская. Композиция приглянулась исполнительнице, и та поставила перед собой цель заполучить ее во что бы то ни стало.

Лапина поддалась уговорам Успенской и поверила ее словам о том, что непременно будет получать авторские отчисления. Впоследствии о своем решении знаменитость пожалела, поскольку на деле все оказалось иначе.

По словам актрисы, формально Любовь Залмановна купила у нее песню, ставшую хитом, за пять тысяч долларов. Однако при этом передачи авторских прав на композицию не было. Впоследствии выяснилось, что Лапина подписала договор, который ей подали под видом разрешения на исполнение песни в одной из ТВ-программ.

«Я подписала одну бумажку в три часа ночи, и она превратилась в какой-то непонятный договор о передаче всех прав на песню», — приводит слова обманутой Лапиной портал «Экспресс газета».

К тому же артистка выяснила, что в тех документах Успенская указала данные своего американского паспорта, срок действия которого истек еще в 2014 году.

Добиться справедливости Наталье Азариевне так и не удалось. Звезда СССР признается, что на фоне проблем со здоровьем остро нуждается в деньгах, которые ей не доплатили за композицию «По полюшку». Между тем Успенская, по уверению Лапиной, однажды позвонила ей с угрозами.