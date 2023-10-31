Причина кажется шуткой: за что в СССР запрещали безобидный фильм «Сердца четырех»

В советское время многие картины отправлялись не на большие экраны, а на пыльную полку. Происходило это из-за самых разных обстоятельств. Например, «Сердца четырех» не пустили в прокат по причине, которая на первый взгляд кажется полнейшим абсурдом.

Романтическую комедию с Валентиной Серовой и Людмилой Целиковской запретили потому, что она получилась слишком жизнерадостной. Работа над ней началась в 1940-м. В центре сюжета две сестры, уехавшие из Москвы на дачу. Младшая вовсю готовится к экзаменам, а старшая обучает математике солдат. В ходе повествования между героями зарождаются чувства.

После того как съемки были закончены, грянула Великая Отечественная война. В худсовете «Мосфильма» шла подготовка к прокату проекта, но тут со своей речью выступил Сталин, заметив, что любая лента имеет важное общественно-политическое значение.

В результате секретарь ЦК ВКП Андрей Жданов начал сокращать количество развлекательного кино. Перекрыл он дорогу к зрителю и «Сердцам четырех»: никто из коллег так и не смог переубедить чиновника.