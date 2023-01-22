Причина есть: Алсу не просто так скрывает от публики единственного сына

Как известно, у популярной певицы Алсу трое детей, две взрослых дочери и еще совсем маленький сын, которому всего 6 лет. Женщина состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым, который является отцом детей.

Удивительно то, что Алсу, это видно невооруженным глазом, тщательно скрывает лицо сына от фотокамер. Дошло до того, что фанаты начали задавать напрямую неудобные вопросы, подозревая звезду в сокрытии факта какой-то болезни.

Сама же эстрадная исполнительна рассказывает:

«Если вспомнить, когда я показала своих старших детей, им было по 5–6 лет, и это не потому, что я что-то скрывала, просто я, во-первых, никогда не делала пиар за счет своих детей, во-вторых, пытаешься оберегать от чужих глаз, пока у них самих не появится желание, чтобы их увидели».

Выходит, что общественность вскоре увидит лицо сына Алсу, ведь именно в этом возрасте в свет вышли ее дочери.