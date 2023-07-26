Причина банальная: Чернышев едва сдержался, чтобы не бросить Заворотнюк

Петр Чернышев не оставил Анастасию Заворотнюк после того, как врачи обнаружили у нее смертельный диагноз «глиобластома». Однако до этого в жизни супругов был серьезный кризис, который едва не привел к разводу. Чтобы спасти семью, «прекрасной няне» пришлось пойти на решительный шаг.

О том, что творилось между возлюбленными, в свое время широкой общественности рассказал знакомый фигуриста. По уверению инсайдера, Заворотнюк постоянно изводила мужа ревностью. Актриса понимала, что ее супруг — привлекательный мужчина, которым интересуется немало красивых женщин.

Частые истерики и постоянный контроль подозрительной жены утомили спортсмена, но он смог сдержаться, чтобы не подать на развод. К тому же Заворотнюк решила во что бы то ни стало исполнить мечту Чернышева об отцовстве. Прибегнув к процедуре ЭКО, она родила ему дочь Милу и тем самым сохранила семью.