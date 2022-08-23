Причина банальна: вот почему Гурцкая перестала появляться на телевидении

Диана Гурцкая стала звездой российской эстрады в начале нулевых с протекции композитора Игоря Николаева. Незрячая певица исполняла со сцены проникновенные композиции, демонстрируя прекрасный вокал. Ее хиты попадали в программы всех важнейших концертов. А в 2008 году исполнительница даже представляла Грузию на конкурсе «Евровидение». Но постепенно Диана стала все реже и реже выступать на музыкальных фестивалях и пропала с экранов ТВ.

Оказалось, что от этого забвения страдает и сама исполнительница. Она призналась, что с интересом наблюдает за выступлениями коллег в таких проектах, как «Маска». Но приглашений от организаторов и продюсеров не получает.

«Когда приглашают, я почти не отказываюсь», — с грустью намекнула Гурцкая на свою невостребованность в интервью порталу BLITZ+.

Диана добавила, что участие в подобных музыкальных состязаниях дает артистам простор для творчества. Сейчас певица мечтает, что шанс показать способности представится в будущем и для нее.