Причина абсурдна: за что Тамару Семину невзлюбила звезда итальянского кино

Карьера Тамары Семиной стартовала еще в студенчестве. Она сыграла в драме «Два Федора» в 1958 году, встретившись на площадке с Василием Шукшиным. А всемирное признание Семина получила благодаря режиссеру Михаилу Швейцеру, когда спустя год он пригласил ее на роль Катюши в фильм по роману Толстого «Воскресение». Постановщик поставил актрисе условие — набрать вес для роли. И все ее усилия оправдались.

После премьеры в 1960 году фильм «гремел» и в СССР, и за границей. В журнале «Советский экран» читатели единогласно признали юную Семину актрисой года. Она объездила несколько кинофестивалей в разных городах и странах — от Локарно в Швейцарии до Мар-дель-Плата в Аргентине. Талантом Тамары восхищался Федерико Феллини.

А его супруга, итальянская звезда Джульетта Мазина, блиставшая в картинах постановщика «Дорога» и «Ночи Кабирии», даже завидовала советской коллеге. Оказалось, что она мечтала получить роль Катюши за свою карьеру, но ей такого предложения не сделали. А когда Мазина увидела на экране Семину, она осознала, что переиграть ее у нее все равно не получится.