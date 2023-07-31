Причин для закрытия «Ералаша» оказалось предостаточно: вот что выяснилось

Прежде «Ералаш» бил все рекорды популярности. Сейчас же дальнейшая судьба проекта Бориса Грачевского вызывает серьезные опасения. Многие зрители давно отказались смотреть киножурнал, ссылаясь на то, что он уже неинтересен.

Не смотрят передачу и актеры, которые когда-то снимались в ней. Например, тот самый рыжий мальчуган Александр Лойе признался, что не следит за проектом, когда-то подарившим ему всероссийскую славу. Более того, он уверен, что «Ералаш» пора закрыть. По словам звезды, причин для этого предостаточно.

В новом интервью актер заметил, что сегодня есть большие вопросы к формату проекта. По уверению Лойе, передача утратила свою актуальность. Артист считает, что раньше дети смотрели «Ералаш» и узнавали в нем себя, учителей, родителей. Но теперь все изменилось.

«Про детей, живущих вайнами, снимать „Ералаш“, как его снимали раньше, нечестно», — подчеркнул Лойе в беседе с порталом «Газета».

Актер уточнил, что дети тонко ощущают любой подвох, обвести их вокруг пальца не выйдет. А придумать новый формат для программы не так просто, поэтому есть основания говорить, что его попросту закроют.