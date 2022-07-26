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Киноафиша Статьи Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой

Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой

26 июля 2022 12:15
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой

Герцоги Сассекские состоят в браке уже четыре года.

Брак Меган Маркл и принца Гарри может закончиться разводом. В этом уверена фрейлина королевы леди Сьюзан Хасси.

С самого первого дня союз принца Гарри и Меган Маркл привлекал всеобщее внимание. Многие поклонники и светские эксперты отмечали, что этому роману не суждено стать продолжительным. Как оказалось, похожего мнения придерживались и в Букингемском дворце.

По данным портала Page Six, леди Сьюзан Хасси еще до официальной церемонии бракосочетания заявила, что отношения внука королевы обязательно закончатся «слезами». Что именно она имела в виду, женщина предпочла не раскрывать. Однако, как отмечают журналисты, леди Сьюзан Хасси до сих пор так и не отказалась от своих слов. Как уверены королевские эксперты, такие заявления означают одно — Меган Маркл и принца Гарри ждет неминуемый развод, который будет сопряжен с многочисленными скандалами.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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