Прибалты сняли свою версию «Интернов»: засмеетесь, увидев лысого Быкова

Российские телевизионщики часто покупали идеи успешных западных проектов. Так появились «Счастливы вместе», «Не родись красивой», «Моя прекрасная няня», «Воронины», «Закрытая школа». Однако на российском ТВ есть и примеры удачных оригинальных сериалов, а главный из них — «Интерны».

Успех картины был настолько впечатляющим, что ее купили в Китае и Польше.

Своя адаптация вышла и на литовском телевидении. В прибалтийской стране история вызвала большой интерес, хоть местные герои заметно отличаются от российских.

Главврач больницы Анастасия Константиновна Кисегач стала блондинкой, а вот руководитель интернатуры доктор Быков растерял все свои волосы. Роль саркастического медика сыграл актер Рамунас Рудокас. Пусть герой и поменялся внешне, зато его фирменный сарказм и специфическое чувство юмора остались на месте, пишет «Комсомольская правда».