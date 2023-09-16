Прибалты сняли свою версию «Интернов»: засмеетесь, увидев лысого Быкова
Фанаты оригинального сериала вряд ли оцепят.
Российские телевизионщики часто покупали идеи успешных западных проектов. Так появились «Счастливы вместе», «Не родись красивой», «Моя прекрасная няня», «Воронины», «Закрытая школа». Однако на российском ТВ есть и примеры удачных оригинальных сериалов, а главный из них — «Интерны».
Успех картины был настолько впечатляющим, что ее купили в Китае и Польше.
Своя адаптация вышла и на литовском телевидении. В прибалтийской стране история вызвала большой интерес, хоть местные герои заметно отличаются от российских.
Главврач больницы Анастасия Константиновна Кисегач стала блондинкой, а вот руководитель интернатуры доктор Быков растерял все свои волосы. Роль саркастического медика сыграл актер Рамунас Рудокас. Пусть герой и поменялся внешне, зато его фирменный сарказм и специфическое чувство юмора остались на месте, пишет «Комсомольская правда».