При жизни и после смерти: почему россияне терпеть не могли Любовь Полищук
Некоторые до сих пор считают, что талант актрисы переоценен.
Любовь Полищук была одной из наиболее ярких звезд советского и российского кино. «Двенадцать стульев», «Золотая мина», «Интердевочка», «Ширли-мырли», «Моя прекрасная няня» – это лишь немногие картины, в которых за свою недолгую жизнь успела засветиться Полищук.
Ее любили миллионы, но все же до сих пор есть зрители, которые не понимают красоты и таланта артистки.
«Многим она направилась внешне, мне вот совсем нет... Даже симпатичной не считаю. Красивая – это Белуччи, Ава Гарднер, Адриана Лима», «Да, было в ней что-то отталкивающее. Может, роли были неудачные», «Никогда не нравилась. Это мое личное мнение», «Вообще не красавица», – пишут пользователи Сети.