При жизни и после смерти: почему россияне терпеть не могли Любовь Полищук

Некоторые до сих пор считают, что талант актрисы переоценен.

Любовь Полищук была одной из наиболее ярких звезд советского и российского кино. «Двенадцать стульев», «Золотая мина», «Интердевочка», «Ширли-мырли», «Моя прекрасная няня» – это лишь немногие картины, в которых за свою недолгую жизнь успела засветиться Полищук.

Ее любили миллионы, но все же до сих пор есть зрители, которые не понимают красоты и таланта артистки.