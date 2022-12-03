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Киноафиша Статьи При жизни и после смерти: почему россияне терпеть не могли Любовь Полищук

При жизни и после смерти: почему россияне терпеть не могли Любовь Полищук

3 декабря 2022 19:30
При жизни и после смерти: почему россияне терпеть не могли Любовь Полищук

Некоторые до сих пор считают, что талант актрисы переоценен.

Любовь Полищук была одной из наиболее ярких звезд советского и российского кино. «Двенадцать стульев», «Золотая мина», «Интердевочка», «Ширли-мырли», «Моя прекрасная няня» – это лишь немногие картины, в которых за свою недолгую жизнь успела засветиться Полищук.

Ее любили миллионы, но все же до сих пор есть зрители, которые не понимают красоты и таланта артистки.

«Многим она направилась внешне, мне вот совсем нет... Даже симпатичной не считаю. Красивая – это Белуччи, Ава Гарднер, Адриана Лима», «Да, было в ней что-то отталкивающее. Может, роли были неудачные», «Никогда не нравилась. Это мое личное мнение», «Вообще не красавица», – пишут пользователи Сети.

Фото: Globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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