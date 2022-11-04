При живой-то жене! Любовницу Миронова осудили за пикантное откровение

Дочь актера Юрия Яковлева сделала шокирующее признание. Артистка рассказала, какие отношения ее связывали с Андреем Мироновым.

Роман начался, когда начинающей актрисе было 24 года. После окончания Щукинского училища Алена Яковлева получила приглашение в спектакль Андрея Миронова «Тени». Репетиции давались ей тяжело, а сам актер обращался с ней строго и отчитывал за каждую ошибку.

Позже Яковлева поняла, в чем тут дело: нападки Миронова были знаками внимания. Действительно, позднее артист начал ухаживать за молодой актрисой, дарил ей дорогие подарки и давал роли в своих спектаклях.

Яковлева уверена, что Миронов женился бы на ней, если бы не его скоропостижный уход. Однако никаких подробностей романа артистка не раскрывает.

Пользователи Сети осудили чрезмерную откровенность актрисы: «Не очень красиво и порядочно это, жива жена Миронова, ей неприятно. Зачем все это?», «Послушать их, так он после себя гарем рыдающих наложниц оставил. Было бы очень смешно, если бы не было так грустно», «Пощадите память о великом актере! Ведь жива же еще его жена».