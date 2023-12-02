При живом отце: почему Кадышеву в детстве определили в спецучреждение

Жизнь солистки ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой оказалась непростой. Девочке пришлось выдержать смерть матери и остаться с отцом, который не справился с воспитанием четырех дочерей.

После того как мужчина женился второй раз, мачеха выгнала Надежду и ее сестру Любу, поэтому девочки оказались в интернате. Именно там малышка впервые проявила свой музыкальный талант на конкурсе, чем вызвала бурные аплодисменты зала.

В 14 лет Надежда переехала к сестре в Подмосковье и устроилась на ткацкую фабрику. Она продолжала мечтать о сцене и петь, участвуя в самодеятельности.

Судьба свела Надежду с композитором Василием Соловьевым-Седым, который предложил ей присоединиться к ансамблю «Золотое кольцо». Записав свою первую песню «Ночка на дворе», Кадышева обрела популярностью. Песни коллектива начали звучать на радиостанциях и телеканалах, и артистка стала настоящей звездой.

Несмотря на успех, вокалистка не забывает свое прошлое и помнит о тех, кто помог ей в трудные моменты. Она активно участвует в благотворительных проектах и оказывает поддержку детям, находящимся в сложных жизненных ситуациях.