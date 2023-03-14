При взгляде на жену самого красивого актера Франции вам станет нехорошо: что с ней такое

Фанфан-тюльпан Венсан Перес — достойный продолжатель дела Жерара Филипа во французском кинематографе. Его экранными пассиями становились Катрин Денев, Софи Марсо и Изабель Аджани, он встречался с Жаклин Биссет и Карлой Бруни. Но выбор свой он остановил на совсем другой женщине.

Красавчик увидел сенегальскую модель Карин Силлу, когда ему было 28 лет. Долгие и настойчивые ухаживания испугали девушку: она подумала, что стала объектом, как сейчас модно говорить, сталкинга. Однако Перес объяснил свои серьезные намерения недвусмысленно, и избранница сдалась.

Перед самой свадьбой актера угораздило познакомить возлюбленную с Жераром Депардье, который отбил у друга невесту. Через несколько лет Карин и Депардье расстались, и Перес снова пошел на штурм ветреной уроженки Сенегала. На этот раз свадьба состоялась, и сегодня пара воспитывает троих детей и дочь Силлы от Депардье.

Экзотическая внешность избранницы артиста не смущает. А люди, плохо знакомые с хитросплетениями светской жизни, могут подумать, что Карин не жена, а мама титулованного актера.