При взгляде на талию этой модели россиянкам станет сложно дышать (фото)

Шведская модель Ия Остергрен стала известна благодаря своей спортивной фигуре и очень узкой талии. При этом одни интернет-пользователи осыпают звезду социальных сетей комплиментами, а другие уверены, что ей пора обратиться к специалистам.

По словам самой Ии, вот уже несколько лет она активно занимается спортом, в который пришла из-за многочисленных комплексов. При этом узкая талия у нее от природы, и она лишь подчеркивает ее, надевая корсет.

В своих блогах знаменитость делится многочисленными публикациями, большая часть из которых сделана в спортзале. На тренировках Ия всегда красуется своей спортивной фигурой и акцентирует внимание на талии, что пугает многочисленных подписчиков. Многие из них пишут, что модели пора обратиться к врачу, ведь ее внутренние органы могут быть травмированы.

«Мне больно, мне очень больно. Представляю, как там органы скрутило. Жуть», «Где ее ребра?» — не могут скрыть свое удивление поклонники.

Также пользователи Сети обратили внимание, что Ия своим примером может начать весьма нездоровую моду на узкую талию, а ее юные поклонницы испортят себе здоровье, пытаясь добиться такой же фигуры.