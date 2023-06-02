При взгляде на сына Шахназарова дух захватывает: о таком мужчине мечтает каждая

Звездные дети иногда могут похвастаться только известной фамилией, а не выдающимися достижениями. Но сын Карена Шахназарова оказался приятным исключением из этого правила.

Юноша решил пойти по стопам отца, но не захотел просить его о помощи. В начале своей карьеры Иван был обычным реквизитором, а о высоком положении на площадке мог только мечтать. Впрочем, очень быстро в киноиндустрии оценили талант наследника легендарного режиссера. А его нетривиальный подход к работе привел к тому, что всего за несколько лет он успел снять шесть фильмов.

Однако постановщик привлекает внимание публики не только своими творениями. Шахназаров-младший вырос настоящим красавцем с фактурной внешностью. У него чарующие карие глаза и мужественные черты лица. О таком обаятельном и при этом талантливом молодом человеке мечтает любая женщина. К тому же пока режиссер не связал себя узами брака, и у поклонниц есть все шансы завоевать его сердце.