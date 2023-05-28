При взгляде на сына главного кинозлодея страны дух захватывает: убедитесь сами

Михаил Горевой известен не только на родине, но и за рубежом. Актер блестяще справляется с отрицательными ролями, а в Голливуде он не раз играл «плохих русских».

Горевого можно увидеть в одной из частей бондианы «Умри, но не сейчас», в картине Спилберга «Шпионский мост» с Томом Хэнксом, а также в отечественных проектах «Антикиллер 2», «Марш Турецкого», «Екатерина. Взлет».

Сын Михаила Горевого Дмитрий тоже связал свою жизнь с творчеством.

Он является актером и оператором. Кроме того, он увлекается фотографией. Горевой-младший появлялся в сериалах «Восьмидесятые», «Тетя Марта», «Марьина роща 2» и в других. Дмитрий с детства вращался в творческих кругах, поэтому выбор его профессии был очевиден.

33-летний наследник кинозлодея вырос настоящим красавцем. У него мужественные черты лица, брутальная фигура и стильный образ. С такой внешностью Горевой-младший мог бы тоже построить карьеру в Голливуде, как и его отец. Но пока Дмитрий об этом не задумывается.