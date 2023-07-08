При взгляде на советскую Мэрилин Монро удержаться от смеха невозможно: вот кто ее сыграл

Картина Георгия Данелии «Тридцать три» вышла на экраны в 1966 году. Режиссер давно мечтал снять сатирический фильм и вместе с Валентином Ежовым и Виктором Конецким придумал историю о мужчине, у которого нашли тридцать третий зуб.

Чтобы подчеркнуть сатирический жанр, Данелия искал исполнителей, которые бы выступали в непривычном амплуа. Так, Ирина Скобцева, признанная красавица советского кино, стала врачом-психиатром. А на роль соблазнительной красотки Розочки позвали Инну Чурикову. Сценаристы были в шоке: по задумке Розочка должна была стать советской Мэрилин Монро. А Чурикова — это острохарактерная актриса, но далеко не красотка.

Тогда Данелия попросил Инну Михайловну зайти в комнату как Мэрилин Монро. Актриса накрасила губы помадой, накинула шарф и взбила волосы. Оказавшись в кабинете, она бросила сценарий на стол и со словами «Я подумаю» вышла походкой от бедра. Режиссер и сценаристы были сражены — и роль отдали Чуриковой. Стоит признать, справилась она с ней безупречно: при просмотре сцен соблазнения Розочкой главного героя хочется смеяться до слез.