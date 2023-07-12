При взгляде на сестер Толмачевых становится не по себе: изменились так, что не узнать

В 2006 году эти девочки прославились на весь мир, получив первое место на детском конкурсе «Евровидение». Две очаровательные пухленькие малышки в ярких платьях пели веселую песенку, отлично танцевали и растопили сердца зрителей во всех уголках планеты.

После победы девочки много раз появлялись на телевидении, но затем пропали с экранов — до 2014 года, когда они представили страну уже на взрослом «Евровидении». Выступление прошло не так ярко, как в детстве, поэтому о девушках снова надолго забыли.

Сегодня Мария и Анастасия Толмачевы уже взрослые женщины. Близняшкам по 26 лет, узнать в них тех очаровательных крошек с конкурса будет очень сложно. Они выросли высокими и стройными девушками с классическими чертами лица. И пусть красота их не вызывает сомнений, но того задорного очарования, покорившего весь мир семнадцать лет назад, в них уже нет. Девушки продолжают заниматься творчеством, ведут активный образ жизни, увлекаются тюбингом и другими видами спорта.