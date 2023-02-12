При взгляде на самого популярного злодея 90-х сердце сжимается: что с ним стало

Гэри Бьюзи прославился десятками ярких ролей в популярных боевиках 90-х. Именно его зрители видели в фильмах «На гребне волны» и «Смертельное оружие». Артист и сейчас продолжает развивать свою карьеру, однако уже давно не может похвастаться успешными проектами.

Так, Бьюзи снимается преимущественно в низкобюджетных фильмах и сериалах. В его послужном списке, например, можно заметить несколько частей «Акульего торнадо» и комедию «Академия бикини», которую не оценили даже преданные поклонники знаменитости.

За жизнью артиста фанаты следят в его социальных сетях, но последнее время их больше заботят не новые проекты кумира, а его состояние. Дело в том, что Бьюзи выглядит значительно старше своих лет и похож на тяжелобольного дедушку, а не на некогда успешного артиста.