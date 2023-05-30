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При взгляде на ровесницу Климовой станет не по себе: настоящая бабушка (фото)

30 мая 2023 19:45
При взгляде на ровесницу Климовой станет не по себе: настоящая бабушка (фото)

Роли роковых красавиц ей не достаются.

Екатерина Климова не только популярная и востребованная актриса, но и многодетная мать. Однако ни плотный график работы, ни сложный процесс воспитания детей не повлияли на внешность кинозвезды.

На лице 45-летней артистки практически нет морщин, а ее стройной фигуре позавидуют даже супермодели. Каждое появление красавицы на ковровой дорожке производит настоящий фурор. А свое предпочтение актриса отдает облегающим платьям и роскошным брючным костюмам.

Но ровесницам Климовой не удается поддерживать такую же высокую планку. Например, Анна Уколова выглядит даже старше своего возраста и больше напоминает бабушку. У знаменитости мешки под глазами, глубокие морщины и уставший взгляд. К тому же зрители очень редко видят артистку в амплуа роковых красавиц. Чаще всего она играет замученных домашним бытом женщин, у которых просто нет времени на заботу о своей внешности.

При взгляде на ровесницу Климовой станет не по себе: настоящая бабушка (фото)
Фото: Global Look Press, кадр из фильма «Бешенство» (2023)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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