При взгляде на ровесницу Климовой станет не по себе: настоящая бабушка (фото)

Екатерина Климова не только популярная и востребованная актриса, но и многодетная мать. Однако ни плотный график работы, ни сложный процесс воспитания детей не повлияли на внешность кинозвезды.

На лице 45-летней артистки практически нет морщин, а ее стройной фигуре позавидуют даже супермодели. Каждое появление красавицы на ковровой дорожке производит настоящий фурор. А свое предпочтение актриса отдает облегающим платьям и роскошным брючным костюмам.

Но ровесницам Климовой не удается поддерживать такую же высокую планку. Например, Анна Уколова выглядит даже старше своего возраста и больше напоминает бабушку. У знаменитости мешки под глазами, глубокие морщины и уставший взгляд. К тому же зрители очень редко видят артистку в амплуа роковых красавиц. Чаще всего она играет замученных домашним бытом женщин, у которых просто нет времени на заботу о своей внешности.