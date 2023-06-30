При взгляде на «однушку» оторопь берет: в ней не стало «королевы советского эпизода»

Наталья Назарова стала одной из многих актрис, получивших прозвище «королева эпизода». Ее можно увидеть в картинах «12 стульев», «Раба любви», «Сибириада» и в других. Но везде у артистки были небольшие роли.

Назаровой патологически не везло и в карьере, и в личной жизни. Она была замужем за театроведом Вячеславом Обросовым, но в начале 80-х брак распался. Детей актриса так и не родила.

В 1989 году с Натальей Ивановной произошел несчастный случай, погубивший ее карьеру и жизнь. На актрису напал неизвестный мужчина и нанес ее черепно-мозговую травму. Год Назарова приходила в себя, а ее жизнь висела на волоске. Она восстановилась, однако с годами у нее начала развиваться шизофрения. Это поставило крест на театральной карьере.

Артистка стала затворницей и коротала свои дни в московской «однушке» в полной нищете. Из-за болезни она запустила квартиру, превратив ее в хлев. Назарова обедала на гладильной доске, потому что стол был завален вещами. Она говорила, что собирает реквизит.

Смотреть на убогую, захламленную квартиру актрисы невозможно без слез. Именно здесь Назаровой и было суждено отойти в мир иной. Ее не стало в 72 года.