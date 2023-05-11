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При взгляде на нового Портоса дух захватывает: обомлеете, когда увидите

11 мая 2023 06:45
При взгляде на нового Портоса дух захватывает: обомлеете, когда увидите

Зрители оценили персонажа.

Этой весной вышла первая часть французской экранизации «Три мушкетера». Судя по реакции зрителей и критиков, картина получилась неплохой. Конечно, старые-новые герои не избежали сравнения с их предшественниками. Так, российские зрители обратили особое внимание на Портоса, которого здесь сыграл Пио Мармай. В советской адаптации роль исполнил Валентин Смирнитский.

Вопреки ожиданиям и прогнозам скептиков, многим понравился новый Портос. У Мармая он получился импозантным и харизматичным, у него пронзительный взгляд карих глаз и роскошная густая борода. Роль принесла актеру всенародную славу и любовь миллионов поклонниц.

38-летний Пио довольно известный актер во Франции. Его можно увидеть в фильмах «Нежность» с Одри Тоту и «Первый день оставшейся жизни». Актер играет не только в кино, но и служит в театре. Также Мармай является обладателем престижной премии «Сезар».

Вторая часть экранизации выйдет в декабре этого года. Она будет посвящена Миледи, которую сыграла популярная артистка Ева Грин. При взгляде на нового Портоса дух захватывает: обомлеете, когда увидите

Фото: Кадр из фильма «Человек в железной маске» (1998), кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» (1979), кадр из сериала «Три мушкетера: Д’Артаньян»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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