При взгляде на нового Портоса дух захватывает: обомлеете, когда увидите

Этой весной вышла первая часть французской экранизации «Три мушкетера». Судя по реакции зрителей и критиков, картина получилась неплохой. Конечно, старые-новые герои не избежали сравнения с их предшественниками. Так, российские зрители обратили особое внимание на Портоса, которого здесь сыграл Пио Мармай. В советской адаптации роль исполнил Валентин Смирнитский.

Вопреки ожиданиям и прогнозам скептиков, многим понравился новый Портос. У Мармая он получился импозантным и харизматичным, у него пронзительный взгляд карих глаз и роскошная густая борода. Роль принесла актеру всенародную славу и любовь миллионов поклонниц.

38-летний Пио довольно известный актер во Франции. Его можно увидеть в фильмах «Нежность» с Одри Тоту и «Первый день оставшейся жизни». Актер играет не только в кино, но и служит в театре. Также Мармай является обладателем престижной премии «Сезар».

Вторая часть экранизации выйдет в декабре этого года. Она будет посвящена Миледи, которую сыграла популярная артистка Ева Грин.