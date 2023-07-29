При взгляде на маму Люду слезы наворачиваются: Королева ошарашила честным фото

Мать Наташи Королевой Людмила Порывай прославилась не менее яркими образами, чем у самой артистки. Но в последние месяцы она пропала из социальных сетей и не появляется на публике. Певица показала кадры с матерью, изменившейся до неузнаваемости.

Людмила Порывай несколько месяцев живет в Москве и не выкладывает публикации в сеть. Недавно Наташа Королева рассказала подписчикам о том, что отправила маму на лечение в санаторий Кисловодска. Женщине уже исполнилось 77 лет, поэтому ей нужен здоровый отдых под присмотром врачей. Сама певица любит этот курорт за возможность привести себя в форму.

В своем микроблоге артистка выложила кадры, снятые в санатории. На них попала и Людмила Порывай. Фанаты были шокированы: из бодрой и яркой женщины она превратилась в испуганную пенсионерку. Людмила Ивановна отказалась от ярких нарядов и броского макияжа и теперь напоминает подписчикам обычную бабулю из провинциального городка.