Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи При взгляде на маму Люду слезы наворачиваются: Королева ошарашила честным фото

При взгляде на маму Люду слезы наворачиваются: Королева ошарашила честным фото

29 июля 2023 08:45
При взгляде на маму Люду слезы наворачиваются: Королева ошарашила честным фото

Женщину-праздник не пощадили годы.

Мать Наташи Королевой Людмила Порывай прославилась не менее яркими образами, чем у самой артистки. Но в последние месяцы она пропала из социальных сетей и не появляется на публике. Певица показала кадры с матерью, изменившейся до неузнаваемости.

Людмила Порывай несколько месяцев живет в Москве и не выкладывает публикации в сеть. Недавно Наташа Королева рассказала подписчикам о том, что отправила маму на лечение в санаторий Кисловодска. Женщине уже исполнилось 77 лет, поэтому ей нужен здоровый отдых под присмотром врачей. Сама певица любит этот курорт за возможность привести себя в форму.

В своем микроблоге артистка выложила кадры, снятые в санатории. На них попала и Людмила Порывай. Фанаты были шокированы: из бодрой и яркой женщины она превратилась в испуганную пенсионерку. Людмила Ивановна отказалась от ярких нарядов и броского макияжа и теперь напоминает подписчикам обычную бабулю из провинциального городка.

При взгляде на маму Люду слезы наворачиваются: Королева ошарашила честным фото
Фото: Legion-Media, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше