При взгляде на любовника Гермионы из «Гарри Поттера» глаза на лоб полезут (фото)
Полная противоположность экранного избранника.
Эмма Уотсон, известная как Гермиона из «Гарри Поттера», нашла нового бойфренда. Возлюбленным актрисы стал американский бизнесмен Райан Уолш, который работает в сфере IT. Недавние снимки пары разлетелись по Сети и произвели настоящий фурор.
В эти дни 33-летняя звезда культовой франшизы отдыхает в Венеции вместе со своим возлюбленным. К огромному удивлению фанатов, избранник Эммы оказался копией Гарри Поттера. Как и персонаж Дэниэла Рэдклиффа, он умен и богат, а также носит очки. Уотсон не раз говорила, что в мужчинах ее привлекает интеллект. Она и раньше встречалась исключительно с программистами.
Это значит, что такие лоботрясы, как Рон Уизли, интересны «Гермионе» только на экране. Сама автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг пожалела, что сделала героев Уотсон и Руперта Гринта парой. По словам писательницы, Гермиона должна была предпочесть главного героя, но фанаты хотели видеть ее именно с Роном. Роулинг пошла им навстречу.