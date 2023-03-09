При взгляде на гостиную звезды «Ворониных» возникает один вопрос: и вот какой

Исполнительница роли Веры — Екатерина Волкова — не любит шумную суету большого города. Съемки в популярных телепроектах помогли актрисе заработать на загородный дом в Истринском районе, где она проводит время с мужем и дочерью. А когда-то коттедж чуть не стал поводом для развода.

«Мы с мужем чуть не поубивали друг друга», — признавалась актриса журналистам, рассказывая о планировании ремонта. Сама Волкова любит стиль лофт, а супруг Андрей Карпов — классику. Так как договориться они не смогли даже при помощи дизайнеров, в гости к звезде «Ворониных» приехали представители телепередачи, специализирующейся на ремонте. Они сделали дома кессонный потолок, как хотел муж, и помирили супругов, объединив два стиля в интерьере дома.

Впрочем, для классики в дизайне многовато оттенков, характерных для стиля прованс: фиолетовые шторы из тюля, лавандовый диван и стулья. Было ли это пожеланием самой актрисы или находкой телеэкспертов, никому не известно.