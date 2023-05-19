При взгляде на фото покойной Жанны Фриске вам станет не по себе: что с ним не так

Жанна Фриске начинала свой путь к славе с группы «Блестящие». После ухода из коллектива певица сделала оглушительную сольную карьеру. Но в 40 лет жизнь Фриске оборвалась — артистка скончалась от опухоли мозга.

Долгие годы Жанны дружила с Андреем Губиным. Музыкант даже писал для нее песни, которые и прославили артистку. Ходили слухи, что Губил был страстно влюблен в Жанну, но она соглашалась только на дружбу. Это сильно ударило по самолюбию Андрея и пошатнуло его чувствительную психику.

Как бы то ни было, Губин и Фриске дружили долгие годы. У них есть много совместных фотографий с мероприятий, но не все так прекрасно на этих снимках.

Рядом с Андреем Жанна выглядела как его мама, а ведь они одного возраста. Рядом с миниатюрным и хрупким Губиным крупная певица смотрелась очень солидно. Особенно это заметно на фото, где она его обнимает Андрея как ребенка. Поклонники так прокомментировали эту странную особенность: «Жанна всегда выглядела старше», «Она как тетушка на его фоне».