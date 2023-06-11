При взгляде на дочь Марины Нееловой легко потерять голову: затмила даже мать

Легендарная советская актриса Марина Неелова стала матерью в довольно зрелом возрасте. Свою единственную дочь Нику она родила в 40 лет. Наследница актрисы выросла настоящей красавицей, которая затмила собственную мать.

Ника Неелова унаследовала от матери все самое лучшее. У нее эффектная внешность, пронзительный взгляд, таинственная улыбка и роскошные волосы. Нике невероятно повезло с генетикой, ведь от нее любой может потерять голову.

Личность ее родного отца неизвестна. По некоторой информации, девушка не поддерживает с ним никаких отношений, так как он не признал родство с ней. Воспитал Нику второй супруг Нееловой Кирилл Геворгян, с которым актриса живет до сих пор.

Дочь Марины Мстиславовны, как и мать, посвятила свою жизнь творчеству. Она стала известным скульптором, и ее работы даже выставлялись в Британии, Германии и Франции. Сегодня Ника остается востребованным специалистом в Европе. О своей личной жизни Неелова-младшая не распространяется.