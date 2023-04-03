При взгляде на детей Плющенко народ постоянно задает один вопрос: вот какой

Вот уже несколько лет поклонники безуспешно пытаются узнать ответ.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская дважды становились родителями. В 2013 году родился их сын Александр, а спустя семь лет на свет появился Арсений. Знаменитости нередко рассказывают о своих детях в социальных сетях, но некоторые записи вызывают лишь недоумение у подписчиков.

Так, несколько дней назад в блоге Рудковской появилось видео, на котором Саша и Арсений развлекаются на кухне. Фанаты сразу же обратили внимание на ролик, завалив продюсера вопросами. Как признались поклонники, они не понимают, почему Плющенко и его дети носят одну и ту же прическу и выглядят совершенно одинаково.

«Почему у всех в вашей семье каре?», «Подстригите волосы детям», «Почему у всех одинаковые стрижки?», «Вы же знаете, что есть и другие прически, да?» — недоумевают поклонники.

Рудковская при этом оставила все вопросы поклонников без ответа и не стала комментировать эту тему.