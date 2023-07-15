При взгляде на американскую «Гундареву» станет не по себе: такого вы точно не ожидали

Некоторые истории так просятся на экран, что в разных странах появляются очень похожие друг на друга фильмы. Хотя «Метод Хитча» и не является ремейком, его сюжет поразительно напоминает любимую советскими зрителями картину «Одиноким предоставляется общежитие».

Оба фильма рассказывают истории людей, которые предоставляют услуги по поиску второй половинки. В советской картине это Вера Голубева, работница текстильного комбината. В США главным героем стал мужчина — Алекс Хитченс, по прозвищу Хитч. Персонажи сами оказываются одинокими, пока однажды не встречают того самого человека.

В картине «Одиноким предоставляется общежитие» главную женскую роль исполнила признанная красавица Наталья Гундарева. Поскольку в США ее персонажа заменили на мужского, то главная женская роль досталась его второй половинке — журналистке Саре Милас, которую сыграла экзотическая красотка Ева Мендес.