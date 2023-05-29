При взгляде на 14-летнюю дочь Стаса Михайлова станет не по себе: убедитесь сами

Стас Михайлов успел построить не только успешную карьеру, но и смог обзавестись большой семьей. У певца 6 детей, которым он старается уделять как можно больше своего внимания. Если о старших наследниках артиста мало информации, то о младших дочерях он рассказывает достаточно часто.

К примеру, 14-летняя Иванна уже хорошо известна поклонникам исполнителя. Девочка обладает почти ангельской внешностью и активно ведет свои соцсети и не стесняется такого пристального внимания к своей персоне. Однако в Сети заметили, что красавица выглядит гораздо старше своего возраста, и это вызывает лишь недоумение. Она ярко красится и не боится надевать откровенные наряды.